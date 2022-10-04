Вашингтон, 4 октября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что «безграничное» партнерство Китая с Россией не оправдало ожиданий, и для председателя КНР Си Цзиньпина созданы условия для того, чтобы после XX съезда партии, по крайней мере, скромно, склониться в сторону Соединенных Штатов, сообщает 4 октября газета South China Morning Post.

Marsha Miller Генри Киссинджер

«Си дал Путину карт-бланш. Он, должно быть, думал, что вторжение увенчается успехом. Ему, должно быть, нужна повторная калибровка», — сказал Киссинджер во время выступления в Азиатском обществе в Нью-Йорке.

Медленное ослабление напряженности между США и Китаем может начаться уже в следующем месяце на саммите Группы 20 экономических государств в Индонезии, где, как ожидается, встретятся Си Цзиньпин и президент США Джо Байден.

Си почти наверняка ожидал, что Путин добьется успеха после начала спецоперации 24 февраля — наступления, которое выявило глубокие слабые места в российских вооруженных силах — и хочет избежать того, чтобы стена западного противодействия обрушилась на Китай так же, как это произошло с Россией, потенциально вызывая вопросы внутри страны, сказал Киссинджер.

Но Киссинджер, который сопровождал президентов Ричарда Никсона и Джеральда Форда во время их визитов в Китай в 1970-х годах, добавил, что Си Цзиньпин был грозным противником, твердо верил в сильное китайское коммунистическое государство, но все еще мог приспособиться, вместо этого он усилил национализм внутри страны, не ослабляя напряженность в отношениях с США. Он сказал, что даже если произойдет ослабление напряженности, Китай вряд ли замедлит наращивание своей военной мощи.

«Наращиванию силы нет замены, и нельзя использовать для диалога с ним аргумент в духе, что ему нужно уменьшение военного потенциала. Я склонен полагать, что он попытается сформулировать и отложить вопрос о конфронтации на более поздний срок», — заявил Киссинджер.

99-летний Киссинджер сказал, что перспектива вражды между США и Китаем, двумя странами с принципиально разными историями и мировоззрениями, была бы разрушительной, особенно в эпоху, когда война все чаще будет вестись с помощью искусственного интеллекта.

Кевин Радд, президент Центра анализа Китая Азиатского общества, добавил, что Си эффективно сдвинул китайскую политику влево, восстановив партийный контроль и централизованное планирование экономики, в то время как он отодвинул внешнюю безопасность вправо с помощью более напористого национализма.

После закрепления идей Си Цзиньпина в Конституции Китая, становится все труднее подвергать сомнению или предлагать политические альтернативы, не подвергая критике Си, все правительство и партийный аппарат в целом, сказал, научный сотрудник Центра анализа Китая Крис Джонсон.