Донецк, , 13:55 — REGNUM Позиции союзных войск на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) укрепляются, на отдельных участках в Артёмовске фиксируется отступление киевских боевиков. Об этом 4 октября сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Глава ДНР Денис Пушилин Дарья Драй © ИА REGNUM

«С учётом того, что противник стягивал резервы откуда мог, в том числе с артёмовского направления, когда они атаковали Красный Лиман, то сейчас, на сегодняшний день мы видим, что наши позиции укрепляются и противник на отдельных участках в самом Артёмовске уже, мы фиксируем его отступление», — сказал он.

При этом Пушилин отметил, что вышесказанное не означает, что освобождение Артёмовска союзными силами произойдёт уже сегодня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования бандеровцев вновь обстреляли город Макеевка в ДНР.