Донецк, 4 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Позиции союзных войск на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) укрепляются, на отдельных участках в Артёмовске фиксируется отступление киевских боевиков. Об этом 4 октября сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин

«С учётом того, что противник стягивал резервы откуда мог, в том числе с артёмовского направления, когда они атаковали Красный Лиман, то сейчас, на сегодняшний день мы видим, что наши позиции укрепляются и противник на отдельных участках в самом Артёмовске уже, мы фиксируем его отступление», — сказал он.

При этом Пушилин отметил, что вышесказанное не означает, что освобождение Артёмовска союзными силами произойдёт уже сегодня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования бандеровцев вновь обстреляли город Макеевка в ДНР.