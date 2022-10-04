Москва, 4 октября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Мониторинг исполнения законов, противодействующих внешнему санкционному давлению, показал, что эти меры были важными и нужными, отметил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).

Kremlin.ru Максим Топилин

Депутат напомнил, что в конце февраля 2022 года Центробанк для поддержки экономики в условиях санкций повысил ключевую ставку — с 9,5% до рекордных 20% годовых.

«Вслед за этим должны были увеличиться и ставки по кредитным обязательствам, что могло бы ухудшить или даже остановить развитие бизнеса. Однако правительством оперативно были приняты все необходимые меры, которые позволили бизнесу остаться на плаву, а части — активно развиваться. В частности, реструктуризация кредитов с плавающими ставками для крупных компаний и физлиц», — отметил Топилин в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что вместе с коллегами проверил исполнение данных законов. Согласно данным, более 2 тысяч компаний-заемщиков обратились к кредиторам с требованием об особом порядке начисления и уплаты процентов, пояснил Топилин.

«5,9 трлн руб. задолженность бизнеса, по которой был предоставлен «переходный период» (те более половины заемщиков, у которых были кредиты под плавающую ставку); 26,6 млрд руб. — экономия бизнеса по уплате процентов. В целом, меры оказались важными и нужными и ещё раз доказывают необходимость оперативного реагирования на внешнее давление», — добавил глава комитета Госдумы.