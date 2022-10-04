Париж, 4 октября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Посол России во Франции Алексей Мешков вернулся к вопросу о ядерной угрозе в интервью CNEWS.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Пока нет причин для применения тактического ядерного оружия», — заявил российский посол.

Алексей Мешков обвинил западных противников России, членов НАТО, в том, что они инициировали эту словесную эскалацию. По его словам, эти страны угрожали России, «заявив о наличии у них ядерного оружия и возможности, возможности, что они могут нажать на красную кнопку».

Посол России заверил, что российская доктрина очень конкретна и предусматривает два сценария применения ядерного оружия: во-первых, это нападение с применением ядерного оружия против России или ее союзников; или нападение с применением обычных вооружений, угрожающее самому существованию государства.

Сегодня, этот «подход не изменился», пояснил Алексей Мешков.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Мешков, посол России во Франции, заявил о санкциях, которым подвергается Россия, и тому, как с ними справляется российское государство.