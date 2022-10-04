Нижнеудинск, Иркутская область, , 13:53 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области сообщило подробности ДТП со смертельным исходом, произошедшего 4 октября в Нижнеудинском районе: при столкновении фуры с легковым автомобилем погибла женщина-пассажир

Эмблема MAN

В дневное время на автодороге Р-255 Сибирь, в 6 километрах от посёлка Замзор Нижнеудинского района.

По предварительным данным, 50-летний водитель грузовика MAN, двигаясь в направлении Иркутска со стороны Красноярска, совершил столкновение по касательной с движущимся во встречном направлении автомобилем Toyota Vitz под управлением 46-летнего мужчины.

В результате случившегося 43-летняя жительница города Тайшет, находившаяся в салоне Toyota Vitz, погибла на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи. Водители автомобилей с травмами различной степени тяжести доставлены в Нижнеудинскую Районную больницу.

На месте ДТП работают Госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 сентября по 2 октября 2022 года на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 21 дорожно-транспортное происшествие.

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