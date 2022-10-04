Красноярск, 4 октября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Красноярске на территорию площадью 38 га обустраивают новое кладбище, сообщили ИА REGNUM 4 октября в мэрии города.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Погост будет располагаться вблизи существующего кладбища «Шинное». Территория была передана городу Берёзовским районом и имеет необходимую категорию земель.

Работы идут в соответствии с проектной документацией. Сейчас на участке ведётся планировка, оформляются сектора под будущие захоронения. Обустраивается сеть проездов и пешеходных путей. В мэрии уточнили, что новое кладбище будет огорожено.

Работы должны завершиться до 30 ноября.

Напомним, в настоящее время в Красноярске для плановых захоронений открыто два городских кладбища — «Бадалыкское» и «Шинное». Однако под плановые захоронения выделяются только участки на «Шинном». Также захоронения происходят на семейных участках других кладбищ Красноярска. Всего в городе десять кладбищ.

На территории кладбища «Бадалыкское» идут плановые работы по благоустройству новой аллеи почётных захоронений. В 2022 году завершается третий этап. Работы обещают закончить к 15 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Салехарде активисты формируют базу данных о 569 сохранившихся на старом кладбище захоронениях.

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