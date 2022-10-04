Черемшанский район, Татария, 4 октября 2022, 13:55 — REGNUM Поле недалеко от села Старое Ильмово в Черемшанском районе Татарии загорелось днем 3 октября. Причиной возгорания пожнивных остатков стало неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает ГУ МЧС России по РТ.
По прибытии к месту происшествия спасатели установили, что горели пожнивные остатки на площади 100 кв. метров. Ближайший населенный пункт находится в трех км от места пожара. Погибших и пострадавших в результате пожаре нет.
Личность поджигателя установлена, на нарушителя составлен административный протокол.
С начала 2022 года в Татарии зарегистрировали 604 случая горения сухой травы, стерни, пожнивных остатков, мусора, камыша. Чаще всего возгорания фиксировали в Набережных Челнах (61 случай), Казани (43), Тукаевском районе (40), Нижнекамске (29), Елабужском (26), Зеденодольском (25), и Альметьевском (23) районах.
К административной ответственности привлекли 129 граждан и должностных лиц на общую сумму 469 тыс. рублей, выписаны 144 предостережения.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Татарии не зафиксировано лесных пожаров. Благодаря работе 875 профилактических групп предотвращено около 2 тыс. случаев возгорания мусора и сухой травы.
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