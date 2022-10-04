Черкесск, 4 октября 2022, 13:50 — REGNUM Призванные из Карачаево-Черкесии резервисты отправляются в военные части с полным комплектом обмундирования. Им предоставляется экипировка не только по списку Минобороны, но и сверх него — закупленная по указанию главы республики Рашида Темрезова. Такая информация прозвучала в ходе оперативного совещания по вопросам мобилизации.
Ранее в пресс-службе главы республики сообщили, что в Карачаево-Черкесии закупили дополнительное обмундирование для экипировки военнослужащих. Машина со всем необходимым уже отправилась в места службы мобилизованных из республики.
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