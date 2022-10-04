Черкесск, , 13:50 — REGNUM Призванные из Карачаево-Черкесии резервисты отправляются в военные части с полным комплектом обмундирования. Им предоставляется экипировка не только по списку Минобороны, но и сверх него — закупленная по указанию главы республики Рашида Темрезова. Такая информация прозвучала в ходе оперативного совещания по вопросам мобилизации.

Частичная мобилизация R-19.ru

«В дополнение к общему списку снаряжения и обмундирования, утвержденному Министерством обороны России, мы приобретаем теплые вещи, спальники, теплую обувь, формируем аптечки с расширенным списком наименований. Наши военнослужащие уезжают на учебные полигоны с полным комплектом обмундирования», — заверил Темрезов по итогам совещания в своем телеграм-канале.

Ранее в пресс-службе главы республики сообщили, что в Карачаево-Черкесии закупили дополнительное обмундирование для экипировки военнослужащих. Машина со всем необходимым уже отправилась в места службы мобилизованных из республики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карачаево-Черкесии закупили обмундирование для мобилизованных из региона