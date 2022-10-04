Кемерово, 4 октября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Кемеровской области из-за пожара на шахте эвакуированы более 130 горняков. Об этом сообщили сразу несколько местных СМИ со ссылкой на аварийные службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта

Отмечается, что под землёй находятся более 100 шахтёров.

Редакция «Коммерсантъ Сибирь» в своём телеграм-канале уточнила, что ЧП произошло на шахте «Ерунаковская-8» (предприятие ПАО «Распадская» группы «Евраз»).

По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание химического реагента.