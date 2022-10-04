Тюмень, , 13:49 — REGNUM Тюменские подразделения, находящиеся в зоне специальной военной операции — «Тайга», «Тобол», «Сибирь», Росгвардия и Ишимский инженерно-сапёрный полк — перешли с летнего на осеннее обмундирование. В этом им помогли земляки, написал глава региона Александр Моор в своём телеграм-канале.

Шеврон именного тюменского военного подразделения «Тайга» Информационный центр правительства Тюменской области

«Вчера передали очередной груз нашим подразделениям, находящимся в зоне боевых действий. Дополнительное обмундирование, боевое, тактическое, инженерное и медицинское снаряжение получило подразделение «Сибирь». Я рад, что мы успели купить и отдать нашим бойцам утеплённую одежду. В коробках — демисезонная форма, демисезонные берцы, шапки, термобельё, дождевики на всех», — отметил Александр Моор.

Кроме того, «Сибири» переданы пять квадрокоптеров, 11 тепловизоров и 60 раций. Ранее, по словам Моора, все тюменские подразделения получили в целом 19 квадрокоптеров, 172 прицела различных модификаций (оптические, коллиматорные и тепловизионные), 601 рацию.

«Запрашивают наши военные и хозяйственное оборудование. По заказу командира «Сибири» в эту ходку отправили восемь бензопил и пять бензогенераторов. С этими цифрами получается, что мы всего доставили нашим бойцам 18 бензопил и 26 генераторов», — сообщил тюменский губернатор.

Александр Моор отметил, что помимо перечисленного, тюменские бойцы получат «полезные мелочи» — баллистические очки, тактические наушники, наколенники, налокотники, тактические перчатки, новые спальники и многое другое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области приобрели и отправили для участников военной спецоперации дополнительное снаряжение почти на шесть миллионов рублей.

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