Донецк, 4 октября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования обстреляли Горловку и Макеевку, а также Киевский район Донецка. Об этом 4 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут обстрел

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:20 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено семь мин калибра 120 мм.

Также указывается, что в 13:26 ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Макеевке и в 13:29 — три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что сотни жизней были спасены в дни проведения референдумов, которые проходили с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных Республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей.