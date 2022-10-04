Тбилиси, 4 октября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Депутаты парламента Грузии Дачи Берая, Виктор Джапаридзе, Давид Качарава, Заал Микеладзе и Эка Сепашвили вышли из правящей партии «Грузинская мечта». Об этом 4 октября объявил на брифинге ранее покинувший «Мечту», сооснователь движения «Сила народа» депутат Созар Субари.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

Он сообщил, что вся группа присоединилась к «Силе народа».

«В общей сложности наше движение в парламенте Грузии будет представлено девятью депутатами, что означает, что мы в законодательном органе будем третьей по численности политической группой», — заявил Субари.

Депутат добавил, что вошедший в движение Джапаридзе недавно приобрёл 52% телекомпании PosTV. Теперь «Сила народа» сможет более широко освещать темы, которые считает важными.

Напомним, кроме Субари, депутаты Михаил Кавелашвили, Дмитрий Хундадзе и Гурам Мачарашвили в июне вышли из «Мечты», заявив, что им не позволяют обнародовать важную информацию. После этого они выступили с рядом обвинений в адрес Вашингтона в попытке втянуть Грузию в конфликт с РФ. Посол США Келли Дегнан отрицает обвинения.