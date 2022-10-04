Оренбург, , 13:44 — REGNUM В Оренбурге резонансное уголовное дело против экс-гендиректора ООО «УКС-Инвест» поступило в суд. Решается вопрос о назначении даты заседания. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда города.

Уголовное дело ru.torange.biz

Александра Е. обвиняют в крупной растрате средств, возглавляемой им компании, с использованием служебного положения. Доказано 16 эпизодов.

Напомним, бывший генеральный директор ООО «УКС-Инвест» проходил свидетелем по громкому делу против экс-мэра Оренбурга Евгения Арапова и попал под пристальнее внимание правоохрантелей. В результате в 2019 году было возбуждено уголовное дело о растрате.

По версии полиции, строительная компания «Управление капитального строительства» учредила фирму «УКС-Инвест» для реализации квартир. Деньги от их продажи поступали на счёт компании-учредителя. Компания получала деньги от покупателей, но учредителю средства не переводила. Ущерб составил почти 60 млн рублей.

Александра Е. задержали в Белоруссии в 2021 году и экстрадировали в Россию.

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