Посёлок Бохан, Иркутская область, 4 октября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 4 октября известило о предъявленном обвинении троим местным жителям (в числе которых 16-летний подросток), которые выкурили массов сосны села Александровское в Боханском районе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сосна

По версии следствия, несовершеннолетний вместе со своими знакомыми 33-х и 34-х лет, действуя группой лиц по предварительному сговору, причинили ущерб лесному фонду РФ в размере около 300 тысяч рублей.

В кратчайший срок подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции. Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября стало известно о возбуждении сразу трех уголовных дел по фактам незаконной рубки леса в особо крупном размере. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третьему в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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