Екатеринбург, 4 октября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Житель Берёзовского Свердловской области предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Бизнесмен похитил у госзаказчиков более 285 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Незаконную деятельность уралец вёл с 2013 по 2015 годы. Благодаря махинациям с бумагами он получал оплату в несколько раз выше реальной стоимости работ по госзаказам. В числе пострадавших в том числе оказались Уральский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России и Уральский региональный центр по делам гражданской обороны. С ними были заключены контракты на реконструкцию материальной базы отряда и строительство водно-спасательной станции.

Возбуждено уголовное дело. Его рассмотрит Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.