Москва, 4 октября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава переходного периода Мали Ассими Гойта подтвердили настрой на укрепление взаимодействия в сфере безопасности для искоренения террористических группировок. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин говорит по телефону

«Подтвержден обоюдный настрой и на дальнейшее укрепление российско-малийского взаимодействия в сфере безопасности с целью искоренения террористических группировок на всей территории Мали», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Россия продолжит оказывать помощь и поддержку африканской Республике Мали.

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