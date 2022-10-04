Москва, , 13:41 — REGNUM Законопроект об объявлении амнистии в отношении мобилизованных граждан, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения, внесен в Госдуму группой парламентариев во главе с замруководителя думской фракции «Новые люди» Сарданой Авксентьевой, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе предлагается как прекратить действующее делопроизводство по штрафам за нарушение правил дорожного движения, так и не начинать новое в отношение граждан, призванных по частичной мобилизации. Также в документе отменяется срок, в течение которого накладывается штраф.

«Нужно объективно подходить к ситуации. Понятно, если человек призван на сборы, а оттуда отправится для участия в боевых действиях, даже узнать о штрафе он не может. В результате будут копиться долги, а сам должник в просрочке их уплаты, по сути, будет не виноват. Это несправедливо», — прокомментировал законопроект депутат Амир Хамитов («Новые люди»).

Парламентарий отметил, что как только гражданин будет мобилизован, все его усилия должны быть направлены на исполнение своего долга.

«Сейчас это для нашей страны важнее всего, и нужно правильно расставлять приоритеты», — добавил он.

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