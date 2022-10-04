Москва, 4 октября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В центре Москвы произошла массовая драка со стрельбой. По данным Telegram-каналов, конфликт произошёл на углу Маросейки и Большого Златоустинского переулка.

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По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек. На месте работают правоохранительные органы, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Синявинской улице в Москве возле жилого дома также произошла массовая драка. В результате происшествия два человека пострадали и были госпитализированы.