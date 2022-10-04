Париж, 4 октября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Алексей Мешков, посол России во Франции, заявил о санкциях, которым подвергается Россия, и тому, как с ними справляется российское государство. Об этом российском посол рассказал в интервью CNEWS.

France.mid.ru Алексей Мешков

Посол России во Франции, признал, что санкции международного сообщества против России были «беспрецедентными». Тем не менее дипломат признал, что эти меры дали «российской экономике возможность адаптироваться».

Так, Алексей Мешков указал, что у России «нет проблем с поставками продуктов питания». Страна также «готова поставить не менее 30 млн тонн зерновых в страны, находящиеся на грани голода».

Усиление санкций в отношении России по-прежнему актуально. Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн продолжила новые санкции против России.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн уверяет, что Франция «готова встретить эту зиму».