Уфа, , 13:41 — REGNUM Случаи вандализма и порчи предметов оформления городского пространства и общедомового имущества фиксируют в Уфе. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Вандалы Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что вандалы портят объекты жилищного хозяйства, при этом устраняя последствия их действий, управляющие компании дополнительно затрачивают деньги собственников жилья.

Отмечается, что неизвестные лица не жалеют спортивные и детские игровые площадки, скамейки, урны, светильники, евроконтейнеры для мусора, декоративные элементы ограждений, зеленые насаждения города.

«На сегодняшний день нарушители похитили 350 гортензий. Мало того, что они совершают неправомерный поступок, так еще и наносят ущерб городскому облику. Также разрушительные действия распространяются на остановочные павильоны — это поджог табло, вывод из строя USB зарядных устройств и битье ограждающих элементов из стекла», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники городской администрации напоминают, что уголовный кодекс России предусматривает серьезное наказание за вандализм.