Челябинск, 4 октября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Челябинске осуждены десять участников организованной группы, распространявших наркотические средства. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Приговор вынес Металлургический районный суд. По данным следователей, преступную деятельность граждане вели с 2019 года по 2021 годы.

Из незаконного оборота силовики изъяли порядка 36 кг наркотиков. Суд назначил подсудимым от 8 лет до 12 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.