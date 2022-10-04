Новороссийск, Краснодарский край, 4 октября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Главным тренером новороссийского футбольного клуба «Черноморец» назначен бывший наставник молодёжной команды «Зенита» Константин Зырянов. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Дарья Драй ИА REGNUM Константин Зырянов

«Константин Зырянов продолжит карьеру в «Черноморце». Легенда «Зенита» назначен главным тренером клуба из Новороссийска и в ближайшее время приступит к работе», — говорится в сообщении.

Зырянов выступал за «Зенит» с марта 2007 года. В составе команды он стал трёхкратным чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

С 2014 по 2017 год Зырянов присоединился к «Зениту-2» в статусе играющего тренера. В декабре 2017-го он был назначен главным тренером «Зенита-2», а с 2018 по 2022 год руководил молодёжной командой «Зенита».