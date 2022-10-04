Москва, 4 октября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Сотни жизней были спасены в дни проведения референдумов, которые проходили с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных Республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей. Об этом 4 октября в ходе селекторного совещания сообщил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу.

Минобороны России Сергей Шойгу

Он уточнил, что ха это время были сбиты свыше 100 реактивных снарядов, включая HIMARS.

«Во время избирательных мероприятий сбиты семь самолётов противника, 45 беспилотных летательных аппаратов, 109 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», — указал глава оборонного ведомства. — Благодаря принятым мерам удалось спасти сотни жизней и обеспечить проведение референдумов».

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы, в ходе которых подавляющее большинство граждан регионов высказались за воссоединение с Россией.

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30 сентября в Кремле были подписаны соответствующие договоры. 4 октября Совет Федерации единогласно одобрил международные договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о принятии в состав России и об образовании в составе РФ новых субъектов.