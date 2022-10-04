Грозный, 4 октября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Чечне появится новый арт-объект — инсталляция «Пески времени». Его возведение завершается в городе Грозном — на въезде в город со стороны Аргуна. Арт-объект представляет собой огромные песочные часы, которые будут символизировать ход истории, пишет ИА «Чечня Сегодня».

(сс) Alexxx Malev Грозный

В верхней части конструкции отображается старый разрушенный войной город Грозный, в нижней — современный город с новыми красивыми домами и объектами. Из верхней части в нижнюю сыплется песок, символизируя, как старая жизнь преобразуется в новую.

Высота арт-объекта «Пески времени» составляет почти 15 метров, диаметр — более десяти метров. Его открытие планируется ко Дню города — 5 октября, сообщил главный специалист строительного отдела мэрии Грозного Изнаур Габазов.