Барнаул, 4 октября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Депутаты и сотрудники Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) 4 октября известили о том, что передадут дневной заработок для обеспечения мобилизованных и поддержки их семей, сообщает телеграм-канал АКЗС.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Председатель АКЗС Александр Романенко призвал коллег не только включиться в организационную работу, но и направить часть своего заработка в Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития на поддержку военнослужащих и их семей.

«Предлагаю депутатам краевого Законодательного Собрания, работающим на постоянной основе, сделать первый взнос. Если нет возражений, начнем с однодневного заработка», — обратился спикер к членам парламента. К инициативе подключились и работники аппарата краевого парламента.

Депутаты АКЗС также включены в работу по сбору средств и формированию помощи военнослужащим и их семьям в городах и районах края.

Напомним, что это не первый вклад депутатов. За время проведения специальной военной операции они уже передавали собственные средства, а также организовали фонд, куда деньги перечисляли предприятия, коллективы и рядовые граждане. Собранные ресурсы тогда позволили направить несколько тонн грузов для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также военнослужащих из Алтайского края.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 октября, алтайские парламентарии обозначили задачи, которые решают органы власти края и общества в связи с проведением частичной мобилизации военнообязанных для защиты населения ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Самое главное сейчас, по словам председателя АКЗС — помощь жителям края, отбывшим по мобилизации для участия в спецоперации, и особенно их семей.

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