Москва, 4 октября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Во вторник, 4 октября, президент России Владимир Путин провёл международный телефонный разговор. Об этом 4 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент продолжает работу в Москве, в Кремле. У него состоялся международный телефонный разговор», — сказал представитель Кремля.

Также Песков указал, что позднее глава Российского государства проведёт встречу с губернатором Ивановской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что для переговоров России с Киевом придётся ждать изменения позиции действующего главы киевского режима Зеленского, либо его преемника.