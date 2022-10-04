Москва, 4 октября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Подписание конституционных законов о воссоединении с Россией четырёх регионов может состояться 4 октября. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Kremlin.ru Владимир Путин

Законы о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должен подписать президент Владимир Путин.

«Такой шанс есть. Вот-вот поступят, собственно, скорее всего сегодня они будут подписаны», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин подписал договоры с главами четырёх регионов о принятии их в состав России. Этому предшествовали референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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