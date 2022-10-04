Новосибирск, 4 октября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Газпром на фоне геополитических событий и в связи с поднятием искусственных барьеров на мировом рынке углеводородов в первой половине года собрал «богатый урожай». Такое мнение ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономической теории Новосибирского государственного университета экономики и управления Геннадий Ляскин.

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«Корпорация отчиталась о прибыли (EBITDA) во внушительном размере 3,052 трлн рублей. Газпром заработал почти в 2,5 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Часть газовых сверхдоходов и пошла акционерам в виде дивидендов, — пояснил эксперт. — К чему это приведет? Акционеры, безусловно, рады, котировки ценных бумаг Газпрома в моменте «подпрыгнули». Бюджет соберет запланированные дополнительные поступления в налоги в виде налога на добычу полезных ископаемых».

Напомним, ранее сообщалось, что акционеры Газпрома утвердили рекордные дивиденды по итогам полугодия — речь о выплате 51 рубля 3 копеек на акцию.