Пхенчхан, Южная Корея, 4 октября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. С 12 по 14 декабря в южнокорейском городе Пхёнчхан пройдет 18-й Всемирный саммит лауреатов Нобелевской премии мира. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителей правительства провинции Канвондо.

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По мнению местных властей, мероприятие может способствовать улучшению межкорейских отношений и поддержанию мира на Корейском полуострове.

Первая встреча лауреатов Нобелевской премии мира состоялась по инициативе Михаила Горбачева в 1999 году в Риме. После этого такой саммит стараются проводить ежегодно. С 2008 года место его организации каждый раз меняется.

Между тем Постоянны секретариат объявил южнокорейский Пхёнчхан «городом мира».