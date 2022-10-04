Москва, 4 октября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Россия не будет принимать участие в «упражнениях» по ядерной риторике, сообщил 4 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал публикацию британской газеты The Times, в которой говорится о возможных испытаниях ядерного оружия в Чёрном море.

«У западных СМИ, у западных политиков, у глав государств сейчас очень много упражнений по ядерной риторике, — ответил Песков. — Мы принимать участие в этом не хотим».

Напомним, авторы статьи в британской газете приводят слова источника, который рассказал о предупреждении, которое НАТО сделало странам — участницам альянса о возможных испытаниях ядерного оружия рядом с территорией бывш. УССР.