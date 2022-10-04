Санкт-Петербург, 4 октября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Месячник по уборке города стартовал в Санкт-Петербурге 3 октября. Об этом сообщил спикер Законодательного собрания Александр Бельский в своём Telegram-канале.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Субботник

Председатель петербургского парламента отметил, что до 31 октября службы Петербурга будут убирать и облагораживать городские улицы для подготовки к зиме.

«Это не просто уборка, это забота о нашем доме — Петербурге. Призываю депутатов поддержать акцию и внести свой вклад. Вместе мы сделаем наш город еще уютнее», — отметил Бельский.

В первый понедельник октября на уборку уже отправились коммунальные службы. Специалисты начали убирать опавшую листву. Необходимость её ликвидации стала наиболее актуальной в связи с порывами сильного ветра, которые были 3 октября. Справиться с объёмом опавших листьев поможет ранее закупленная техника.

Отметим, что вчера улицы города убирали 559 единиц дорожной техники, а также 898 дворников. На территории парков и скверов работали 272 машины, насаждения облагораживали 939 садовников.