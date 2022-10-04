Москва, 4 октября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Призванные на службу в рамках частичной мобилизации военнослужащие будут направляться в районы проведения специальной военной операции после боевого слаживания вместе с уже задействованными там подразделениями. Об этом 4 октября в ходе селекторного совещания заявил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

«В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Также он приказал планировать применение подразделений с участием мобилизованных только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции.

Читайте также: Шойгу: в ВС России прибыли свыше 200 тыс. мобилизованных

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. В ВС РФ уже прибыли более 200 тысяч призванных.