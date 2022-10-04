Уфа, 4 октября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника салона сотовой связи, которого обвинили в продаже детализации абонентов третьим лицам, рассмотрели в суде Уфы. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии в официальном телеграм-канале.

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В суде было установлено, что с февраля по апрель 2021 года обвиняемый, являясь сотрудником салона сотовой связи, получил доступ к информационной базе абонентов сотового оператора, после этого за денежное вознаграждение передавал неустановленному лицу посредством сети интернет детализации телефонных соединений абонентов без их согласия и ведома.

В материалах дела указано, что стоимость каждой детализации составляла от трех до четырех тысяч рублей, в зависимости от объема предоставляемой информации.

Отмечается, что эта информация отнесена к охраняемым законом сведениям, доступ к которым ограничен.

«Преступный факт был выявлен в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Башкирии», — сообщает пресс-служба.

По данному факту в отношении 24-летнего жителя Уфы было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения тайны телефонных переговоров и неправомерного доступа к компьютерной информации. Обвиняемый признал свою вину.

«Суд назначил мужчине меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — сообщает пресс-служба.