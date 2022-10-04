Москва, , 13:30 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий главам регионов использовать невостребованное жилье для обеспечения им очередников, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Документ был разработан для повышения эффективности использования средств федерального бюджета, выделенных для осуществления региональными властями полномочий по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, принятых до 1 января 2005 года на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления.

В законопроекте предусматривается, что регионы получат право на основании решения высшего должностного лица субъекта РФ использовать жилые помещения, потребность в которых для предоставления гражданам, уволенным с военной службы, отсутствует, для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, участников ликвидации последствий таких аварий и приравненных к ним лиц, а также вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Светлана Иванова пояснила, что речь идет о 82 квартирах в 10 регионах страны.

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