Пекин, 4 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Высокопоставленный китайский дипломат призвал США предпринять конкретные действия по борьбе с системным расизмом, расовой дискриминацией и насилием со стороны полиции в стране, сообщает 4 октября CGTN.

(сс) Becker1999 Протестующий за права негров

В Соединенных Штатах десятки миллионов негров продолжают страдать от дискриминации и несправедливости всех видов, а справедливость и равенство для них — просто пустые законы, заявил министр Представительства Китая при ООН в Женеве Цзян Дуань, во время 51-й очередной сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) в Вене.

Отметив, что негры в США сталкиваются с несправедливыми правоохранительными органами, Цзян сказал, что, согласно статистике, у них более чем в два раза больше шансов, чем у белых людей, быть застреленными полицией, в 2,9 раза больше шансов умереть из-за жестокости полиции и почти в шесть раз больше шансов попасть в тюрьму.

Он сказал, что колониализм и работорговля были коренными причинами расизма и расовой дискриминации и что, хотя эта темная глава человеческой истории была перевернута, идеи «превосходства белых», которые лежали в ее основе, остаются.

Ссылаясь на смерть негра Джорджа Флойда, которая вызвала международные протесты по поводу расовой несправедливости, Цзян сказал, что Китай призывает США принять меры для решения внутренних проблем системного расизма, расовой дискриминации и полицейского насилия, полностью и добросовестно выполнять соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и СПЧ ООН, а также осуществлять Дурбанскую декларацию и Программа действий, чтобы трагедии, подобные трагедии с Флойдом, не повторились.

Китай готов сотрудничать со всеми сторонами в борьбе со всеми формами расовой дискриминации, гарантируя, что все люди смогут жить достойно и строить инклюзивное, равное и свободное общество, сказал Цзян.