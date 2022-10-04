Кишинёв, 4 октября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Молдавии будут приняты законы, которые должны препятствовать тому, чтобы молдавских граждан, проживающих в России, а также жителей Приднестровья призывали в Российскую Армию. Об этом молдавский президент Майя Санду рассказала во время розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

presedinte.md Президент Молдавии Майя Санду

Она сообщила, что тех, кто имеет молдавское и российское гражданство, будут лишать статуса гражданина Молдавии. Вступивших в Российскую Армию граждан Молдавии, не имеющих другого подданства, в республике не смогут лишить гражданства, но для них ужесточат штрафы и другие санкции.

«Мы считаем, что это будет препятствовать вступление в ряды российской армии людей из Приднестровья, имеющих гражданство Молдавии и России, потому что они понимают, что, если они потеряют гражданство, то не смогут выехать на правый берег и им будет гораздо труднее спрятаться», — сказала Санду.

Президент также заявила, что Молдавия помогает киевскому режиму в противостоянии с Россией только транспортом, потому что не имеет ресурсов на большее.