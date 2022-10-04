Москва, 4 октября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Совет Федерации поддержал представленные президентом РФ для проведения консультаций кандидатуры на должность военного прокурора и на должности прокуроров субъектов РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

Парламентарии поддержали кандидатуру военного прокурора Воронежского гарнизона Сергея Заряева на должность военного прокурора Западного военного округа; кандидатуру заместителя прокурора Москвы Дмитрия Бурко — на должность прокурора Чукотского автономного округа; прокурора Амурской области Александра Бучмана — на должность прокурора Новосибирской области.

Также сенаторы поддержали кандидатуры прокурора Ненецкого автономного округа Сергея Лапина на должность прокурора Республики Мордовия и прокурора Новгородской области Юрия Немкина — на должность прокурора Ставропольского края.

Согласно Конституции, президент России назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ.