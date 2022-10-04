Донецк, , 13:28 — REGNUM Бандеровские формирования обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка снарядами натовского калибра. Об этом 4 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Киевская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Кировского и Куйбышевского районов Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 13:16 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совфед одобрил закон, по которому пени за долги по коммунальным услугам и взносам за капитальный ремонт не будут начисляться мобилизованным и членам их семей.