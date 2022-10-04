Хабаровск, 4 октября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Россия — великая страна, которая не будет плясать под чью-то дудку, прокомментировала осуждение русофобии группой из 11 стран в совместном заявлении в СПЧ ООН член Общественной палаты Хабаровского края Наталья Бурая.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

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«Документ подписали Россия, Беларусь, Боливия, Китай, Эфиопия, Иран, Северная Корея, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Венесуэла. То, что происходит сегодня в мире по отношению к русским — запредельно! И мы все понимаем откуда «ноги растут» и почему так происходит. Страны, которые подписали заявление, обеспокоены беспрецедентными масштабами и глубиной дискриминации, развязанной властями ряда стран в отношении русских и русскоговорящих людей. Поведение многих стран (по отношению к русским) грубо нарушает Всеобщую декларацию прав человека, а также Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации и другие международные договоры в области поощрения и защиты прав человека. Президент Владимир Путин недаром отметил, что одна из причин многовековой русофобии заключается в том, что Россия не позволила себя обобрать в период колониальных захватов и заставила европейцев вести взаимовыгодную торговлю. Россия никогда не была агрессором, Россия — великая страна, которая не будет плясать под чью-то дудку!» — заявила Наталья Бурая.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление, осуждающее русофобию, поддержали в Совете ООН по правам человека 11 стран.