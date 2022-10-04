Москва, 4 октября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Для переговоров России с Киевом придется ждать изменения позиции действующего главы киевского режима Зеленского, либо его преемника. Об этом 4 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Будем теперь ждать либо изменения позиций нынешнего [главы киевского режима], либо уже дождемся будущего [главы киевского режима], который изменит свои позиции в интересах народа», — сказал Песков, отвечая на соответсвующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава киевского режима Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором заявляется о невозможности переговоров лично с президентом России Владимиром Путиным.

Читайте также: В России давно требовали отказа от переговоров с Киевом. Зеленский подыграл