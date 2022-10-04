Якутск, , 13:29 — REGNUM Техническую документацию по строительству Ленского моста готовы пересмотреть с целью уменьшить стоимость проекта. Об этом 4 октября заявил ТАСС глава республики Айсен Николаев.

Проект Ленского моста Алексюнина Татьяна

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Он подчеркнул, что корректировать документацию будут так, чтобы не пострадало качество возведения мостового перехода.

«Сейчас находимся в стадии уточнения технической документации, потому что стоимость значительно выросла, причины известны. Поэтому мы сейчас по поручению заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина ведем работу с проектантами, госэкспертизой по оптимизации проектных решений», — отметил Айсен Николаев.

Он также пояснил, что после корректировок, как ожидается, стоимость реализации проекта не будет превышать 120 млрд рублей. При этом глава Якутии настаивает, что мост может быть построен только при доле федерального финансирования не менее 50%. Предложение министерства финансов поровну разделить вложения между региональной, федеральной казной и частными партнёрами, Айсен Николаев назвал диким.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство моста через реку Лена возле Якутска продолжает дорожать, и это повод для того, чтобы в очередной раз отказаться выделять деньги на эти цели, заявил политолог Виталий Обедин.