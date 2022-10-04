Волгоград, 4 октября 2022, 13:26 — REGNUM Более четырёх тысяч низкопольных автобусов, работающих на сжиженном или компримированном природном газе, выпустят в ближайшие годы на заводе в Волгоградской области, сообщает 4 октября пресс-служба администрации региона.
Специальные инвестиционные контракты 2.0 (СПИК) с компаниями-производителями автобусов «Волгабас» и «Волгабас Волжский» подписали Минпромторг России, администрация Волгоградской области и города Волжского. Благодаря инвестпроекту на заводе локализуют производство низкопольных газомоторных автобусов. Это избавит предприятие от необходимости закупать комплектующие за рубежом. По контракту волгоградский производитель выпустит более четырёх тысяч автобусов.
Кроме того, на предприятиях создадут 260 новых рабочих мест.