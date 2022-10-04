Волгоград, 4 октября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Более четырёх тысяч низкопольных автобусов, работающих на сжиженном или компримированном природном газе, выпустят в ближайшие годы на заводе в Волгоградской области, сообщает 4 октября пресс-служба администрации региона.

https://www.volgograd.ru Низкопольные автобусы

Специальные инвестиционные контракты 2.0 (СПИК) с компаниями-производителями автобусов «Волгабас» и «Волгабас Волжский» подписали Минпромторг России, администрация Волгоградской области и города Волжского. Благодаря инвестпроекту на заводе локализуют производство низкопольных газомоторных автобусов. Это избавит предприятие от необходимости закупать комплектующие за рубежом. По контракту волгоградский производитель выпустит более четырёх тысяч автобусов.

«Объём инвестиций «Волгабаас» в рамках СПИКа по данному проекту составит 278 млн рублей, а объём инвестиций «Волгабас Волжский» — 708 млн рублей. Реализация данных контрактов позволит внедрить технологии использования сжиженного и компримированного природного газа в качестве моторного топлива при производстве низкопольных автобусов», — пояснил замглавы Минпромторга России Альберт Каримов.

Кроме того, на предприятиях создадут 260 новых рабочих мест.