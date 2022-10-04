Самара, 4 октября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс введи в эксплуатацию в Тольятти. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

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Сообщается, что комплекс построен в Комсомольском районе и состоит из трех основных блоков общей площадью десять тысяч кв. метров.

Отмечается, что здесь оборудован каток с искусственным льдом, детские и взрослые бассейны, универсальный спортзал, который предназначен для проведения тренировок и соревнований по волейболу, баскетболу, гандболу и теннису.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что физкультурно-оздоровительный комплекс с открытым футбольным полем намерены построить и в городе Кинель Самарской области.

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