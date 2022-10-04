Москва, , 13:25 — REGNUM В российские военкоматы приходит большое количество добровольцев. Об этом 4 октября сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

«В ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев», — рассказал министр.

Он поручил внимательно отнестись к каждому обращению и никому не отказывать, если не будет серьёзных оснований.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что порядка 200 тыс. мобилизованных прибыли в Вооружённые силы.