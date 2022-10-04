Москва, 4 октября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не будет выступать с новыми заявлениями по принятым в состав России территориям. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальное интернет-представительство президента России Обращение Владимира Путина перед началом спецоперации на Украине

«Нет, выступление президента было днем ранее. Мы все его смотрели, слушали, очень важное, эпохальное выступление», — сказал Песков.

По его словам, на 4 октября «никаких других выступлений не планируется».

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что Владимир Путин якобы выступит с новым обращением к нации в течение 4 октября.