Москва, 4 октября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Михаил Гуцериев стал лауреатом известной литературной премии «Русь моя». Согласно решению жюри, поэт вошел в тройку лучших в номинации «Стихи».

По сложившейся традиции, накануне дня рождения поэта Сергея Есенина, 2 октября, в Москве чествовали лауреатов одной из самых известных в литературных кругах премии «Русь моя». Торжественное мероприятие прошло в Центральном доме литераторов при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

В число лауреатов Есенинской премии, определенных компетентным жюри, вошел известный поэт, бизнесмен и меценат Михаил Гуцериев . Он был включен в тройку лучших поэтов в номинации «Стихи». Это достижение стало вторым для Михаила Гуцериева в этом году. Ранее он был назван победителем премии «Поэт года», организатором которой является Российский союз писателей. В частности, Михаил Гуцериев одержал убедительную победу в номинации «Песни».

Стоит отметить, что процесс определения лауреатов Есенинской премии занимает достаточно длительное время и состоит из трех этапов. На первом организуется сбор заявок. Попробовать свои силы здесь может любой автор, зарегистрированный на порталах Стихи. ру и Проза. ру. Затем за работу берется специальная комиссия, в задачу которой входит отбор около полутора тысяч поэтов и прозаиков с высоким уровнем литературного творчества.

Затем отобранные произведения публикуются в специальных объемных печатных альманахах. После этого члены жюри оценивают работы участников и выставляют им соответствующие баллы. В финальную часть премии «Русь моя» выходят авторы, набравшие максимальные суммы оценок. Затемжюри проводит повторную оценку отобранных работ, определяя список тех, кто станет лауреатами премии в двух номинациях — «Стихи» и «Проза».

Изучением произведений, присланных на конкурс, и выбором наиболее достойных авторов в этом году занимались те, чья деятельность непосредственно связана с творческим наследием великого поэта: ведущий научный сотрудник госмузея-заповедника Есенина Константин Воронцов, директор Есенинского музея-заповедника в Константиново Борис Иогансон, худрукмосковского музея поэта Владислав Маленко, а также составитель и комментатор сборников избранных произведений поэта Галина Седых и другие.

Учредителем престижной литературной Есенинской премии «Русь моя» является Российский союз писателей.

Справка. Михаил Гуцериев — российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, меценат. Его стихи регулярно публикуют ведущие литературно-художественные издания страны, а песни на его тексты есть в репертуаре многих российских исполнителей. В 2020 году он был награжден медалью имени Михаила Шолохова за высокие творческие достижения, большую просветительскую работу, благотворительную помощь в поддержку отечественной культуры и русской словесности. В марте 2022 года Михаил Гуцериев вошел в число лауреатов премии «Поэт года», которая также проводится Российским союзом писателей, став победителем в номинации «Песни».