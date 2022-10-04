Пермь, 4 октября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Самолёт, следовавший из Анталии в Пермь в ночь на 4 октября, сошёл с маршрута. Лайнер приземлился в Стамбуле, сообщает издание «Коммерсантъ».

(сс) CeeGee Терминал аэропорта «Стамбул»

Воздушное судно принадлежит компании Turkish Airlines. Причиной внеплановой посадки в Стамбуле стала неисправность самолёта.

Перевозчик представит резервный борт, и пассажиры рейса TK3964 будут доставлены в Пермь. Задержка вылета может составить 12 часов.