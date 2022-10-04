Москва, 4 октября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон, по которому людям старшего поколения станет проще получить компенсацию взносов за капитальный ремонт в многоквартирном доме, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

Согласно документу, региональный госорган или уполномоченное им учреждение будут самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивать документы и информацию, которые нужны для принятия решения о предоставлении гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Они не смогут потребовать эти материалы у самих граждан.

Также законом устанавливается, что услуги и работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, будут определяться нормативным правовым актом регионов в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Минстроем РФ.